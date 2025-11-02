02 de noviembre de 2025 - 15:25
El Barça aprovecha dos errores defensivos del Elche para mandar al descanso (2-1)
Barcelona, 2 nov (EFE).- Dos errores defensivos del Elche al inicio del partido han permitido al Barcelona irse al descanso con ventaja en el marcador (2-1), gracias a los tantos de Lamine Yamal y Ferran Torres en los primeros once minutos del choque.
Los azulgranas han podido hacer el tercero, pero se han encontrado con un inspirado Iñaki Peña bajo palos. Y el conjunto ilicitano ha recortado distancias en el minuto 42, gracias a un contragolpe que ha culminado magistralmente Rafa Mir.