El brasileño Luiz Júnior es el portero con mejor porcentaje de porterías a cero de la Liga

Tras haber disputado siete jornadas de las once que se han jugado, el portero brasileño del Villarreal suma cuatro partidos con la portería cero, lo que supone un 57 % de porcentaje de porterías a cero en el campeonato.

Así, Thibaut Courtois, el portero con más porterías a cero de la Liga, suma cinco partidos sin recibir gol, pero lo hace en once encuentros. Por lo que su tanto por ciento de porterías a cero es del 45,5%, por debajo del guardameta del equipo castellonense.

Otro de los porteros que ha mantenido cuatro porterías a cero esta temporada es Marko Dmitrović, que suma cuatro porterías a cero en cuatro partidos con el Espanyol, con un 40 % de media.

Mientras que Jan Oblak suma también cuatro porterías a cero en once partidos, lo que supone un 36 %, un registro menor al del portero del Villarreal.

El técnico Marcelino García Toral ha alternado en la portería entre Luiz Junior y Arnau Tenas, jugando Luiz Júnior siete partidos de liga y uno de Liga de Campeones, mientras que Arnau Tenas ha disputado tres partidos de Liga y dos de Liga de Campeones.