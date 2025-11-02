Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2025

Mundial Femenino Sub 17: Conformadas las semifinales

Valentina Murrieta, portera y figura en el seleccionado de México.
Las selecciones de México y Países Bajos certificaron este domingo su clasificación para las semifinales del Mundial sub-17 de Marruecos, en un torneo en el que la vigente campeona del mundo, Corea del Norte, y Brasil protagonizarán el otro duelo del cuadro.

México se colocó entre los cuatro mejores del campeonato al vencer en los penaltis a Italia, en una noche memorable de su guardameta Valentina Murrieta, que paró dos penas máximas durante el partido, que acabó con empate 0-0, y otra más en la tanda.

Países Bajos consiguió una espectacular remontada y empató en el tiempo extra un 2-0 ante Francia, en un partido que también tuvo que resolverse desde los once metros.

También en los penaltis, Brasil consiguió debilitar la rocosa defensa de Canadá. En el único partido que no terminó en empate al final de los noventa minutos, Corea del Norte hizo valer su condición de favorita y arrasó 5-1 a Japón.