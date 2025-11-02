Mundial Femenino Sub 17: Conformadas las semifinales

México se colocó entre los cuatro mejores del campeonato al vencer en los penaltis a Italia, en una noche memorable de su guardameta Valentina Murrieta, que paró dos penas máximas durante el partido, que acabó con empate 0-0, y otra más en la tanda.

Países Bajos consiguió una espectacular remontada y empató en el tiempo extra un 2-0 ante Francia, en un partido que también tuvo que resolverse desde los once metros.

También en los penaltis, Brasil consiguió debilitar la rocosa defensa de Canadá. En el único partido que no terminó en empate al final de los noventa minutos, Corea del Norte hizo valer su condición de favorita y arrasó 5-1 a Japón.