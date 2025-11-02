Osasuna regresa al Tartiere con ganas de vencer a domicilio a un Oviedo herido

Ha sido una semana muy tensa en la capital del Principado tras el 4-2 encajado el martes ante el Ourense en la Copa del Rey, un equipo que compite dos categorías por debajo y que todavía no ha sumado ni un triunfo liguero. Para calmar los ánimos, el Real Oviedo decidió suspender cualquier aparición pública de sus futbolistas durante estos días y también las ruedas de prensa.

En lo deportivo, Luis Carrión cuenta para este partido con las bajas de Santi Cazorla, Ovie Ejaria y un Josip Brekalo que se lesionó ante el Ourense, así que el canterano Pablo Agudín repite y regresa a la convocatoria el defensa Oier Luengo.

Tras apostar de inicio por los delanteros Salomón Rondón y Fede Viñas la pasada jornada ante el Girona, la gran duda es si el preparador oviedista mantendrá dicho dibujo con dos atacantes, siendo la gran duda del once quién de entre Luka Ilic y Alberto Reina sustituirá a Ovie Ejaria en el centro del campo.

El Real Oviedo llega a la cita como penúltimo clasificado de Primera División y suma dos derrotas y un empate en las últimas tres jornadas, pero un triunfo ante Osasuna le permitiría salir de los puestos de descenso e igualar a puntos con los rojillos.

Enfrente está Osasuna, que afronta la sexta salida del curso con la intención de poner punto y final a las derrotas anteriores que pesan demasiado. Al equipo, con un escaso bagaje anotador, le cuesta cuando hace las maletas, a pesar de que en varias ocasiones ha rozado el poder irse con algún punto.

El mal estado lejos de El Sadar estaba siendo equilibrado con su seguridad en Pamplona, con tres victorias y un empate hasta el pasado domingo. El Celta de Vigo logró los primeros tres puntos de la temporada venciendo por 2-3 en la capital navarra para terminar con la imbatibilidad de los locales.

Nuevos errores facilitaron las cosas a unos celestes que vieron fallar a Ante Budimir el penalti que hubiese puesto a los suyos 3-2, minutos antes de que Pablo Durán pusiera la sentencia.

Lisci ha pedido en una rueda de prensa ser un equipo “muy maduro”, añadiendo que hay que “seguir trabajando bajo la lluvia”, en relación con las bajas y resultados que atraviesa su equipo.

La semana ha sido de malas y buenas noticias en Tajonar. Como nota positiva, Aimar Oroz se ha ejercitado con normalidad junto al grupo mes y medio después de su lesión en la fascia. La lógica dice que no entrará en el once titular y el devenir del partido podría determinar una posible participación con varios minutos en el segundo acto.

Por otro lado, junto a la lesión hasta enero de Rosier, Iker Benito hizo saltar las alarmas durante el partido de Copa del Rey en Mallorca. Las pruebas médicas determinaron una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que le descarta de volver en plenas condiciones para el presente ejercicio.

Esto seguirá empujando a Lisci a tirar de Moncayola en el carril diestro, posición que conoce a la perfección. Mañana jugará ahí, aunque un posible cambio a defensa de cuatro abriría las opciones de que Boyomo hiciera de la lateral derecho.

Osasuna tan solo lleva dos goles en 450 minutos a domicilio, lo que habla de la escasa producción ofensiva. Ante Budimir, con cuatro goles, es el máximo goleador del equipo.

Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Dendoncker, Colombatto; Fede Viñas, Ilic, Ilyas Chaira; y Rondón.

Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Rubén García, Torró, Moi Gómez; Budimir, Víctor Muñoz.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité andaluz).

Clasificación: Oviedo (20º, 7 puntos), Osasuna (15º, 10 puntos)

El dato: Osasuna (9) y Oviedo (7) son los dos equipos con menos goles anotados, y Abel Bretones, ahora en Osasuna y traspaso más caro del Real Oviedo en el último siglo, se enfrenta por primera vez a su exequipo.

- Alessio Lisci (Osasuna): “Cogemos a un rival que se va a dejar todo lo que tiene”.

- Luis Carrión (Real Oviedo): "Cuando las cosas van mal hay que hablar poco, trabajar mucho y apretar los dientes".

Altas: Oier Luengo (decisión técnica).

Bajas: Brekalo, Ovie Ejaria y Santi Cazorla (lesión).