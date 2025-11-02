Xabi Alonso cambia el plan

Con un solo entrenamiento para preparar todos los detalles de un partido en el que el Real Madrid desea mantener el pleno de triunfos en la Liga de Campeones y buscar revancha de la derrota sin apelativos en Anfield del pasado curso, Xabi Alonso pidió un cambio de planes que el club le ha concedido.

Ante la necesidad de que, tras jugar en la noche del sábado en LaLiga, el domingo sea de recuperación para los titulares del Real Madrid, el técnico tolosarra quiere preparar en la intimidad de la ciudad deportiva de Valdebebas todos los detalles del enfrentamiento ante el Liverpool, sin peligros de que nadie pueda ver lo que prepara.

En la Ciudad Real Madrid se abrirán las puertas de la sesión en los primeros quince minutos de un entrenamiento que también comenzará más tarde de lo habitual, las 11:45 horas, y a continuación nadie podrá ver lo que ensaya con sus jugadores Xabi Alonso.

"Sí, es mi decisión porque tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra ciudad deportiva, con nuestro espacio y sin que nos cojan 200 cámaras", reconoció Xabi Alonso tras modificar el plan de ruta habitual del Real Madrid en un partido de 'Champions'.

Los futbolistas del Real Madrid podrán llegar 45 minutos más tarde de lo que hacen habitualmente y ya no regresarán a sus casas tras el entrenamiento. Salvo los lesionados Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger, el resto de integrantes de la primera plantilla serán convocados, comerán en la ciudad deportiva, podrán descansar en sus habitaciones de la residencia y está previsto que a las 16:15 horas parta el vuelo chárter de Madrid a Liverpool.

Desde las 19:15 hora española, una menos en Inglaterra, Xabi Alonso comparecerá en un estadio que le trae grandes recuerdos de las gestas logradas en su etapa como jugador en el Liverpool. Junto al técnico comparecerá uno de los jugadores importantes del Real Madrid que el club anunciará tras hacer oficial a última hora de la mañana la convocatoria.