1-1. Costa Rica resiste con diez y consigue un empate ante ante Emiratos

Ambos equipos trataron de inquietar las metas rivales, pero no dispusieron de ocasiones claras durante la primera media hora de partido. Todo pareció torcerse en el minuto 30 para Costa Rica con la roja directa a Isaac Badilla, que derribó a un jugador emiratí cuando encaraba la portería defendida por Ian O'Rourke.

Los 'ticos' consiguieron aguantar bien el resultado hasta el minuto 60, momento en el que Emiratos Árabes Unidos aprovechó un cerrado saque de esquina que cabeceó Mayed Adel en el área pequeña para marcar el 1-0.

A pesar del varapalo, Costa Rica se repuso sólo dos minutos después. Un fallo en el despeje del portero emiratí Jassem Abdulla fue bien aprovechado por Nick Bennette, que pescó el remate dentro del área para volver a colocar el empate.

El equipo americano continuó inquietando la meta de Abdulla, pero acusó el gran esfuerzo en los minutos finales y terminó defendiendo su área y dando por bueno el punto. Ambas selecciones inauguran así su casillero en el grupo B, que comparten con Senegal y Croacia.

