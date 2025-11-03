Alajuelense golea a Liberia y se consolida como líder en Costa Rica

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros puso adelante al líder con un gol en el minuto 3. Luego Joel Campbell marcó un doblete en los minutos 29 y 43.

Liberia insistió descontó en el minuto 84 por medio de Adrián Chevez. Pero los visitantes sentenciaron el partido con gol de Diego Campos al filo del minuto 90.

En el segundo puesto se ubica Saprissa con 29 puntos y en el tercero Cartaginés con 23, los mismos que tiene Liberia, que es cuarto.

Saprssa, dirigido por Vladimir Quesada, se impuso a domicilio por 1-3 a Guadalupe.

Este triunfo deja a Saprissa, muy cerca de la clasificación.

En otros partidos de la jornada, Sporting perdió por 0-1 ante Herediano, Puntarenas cayó por 1-2 ante Pérez Zeledón y Cartaginés ganó por 2-1 a San Carlos.