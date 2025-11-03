Barrios ultima su recuperación; Nico y Musso, dudas ante el Union Saint Gilloise

Barrios, lesionado hace una semana contra el Betis, ya apura su puesta a punto de la leve dolencia que lo apartó del choque del pasado sábado contra el Sevilla y que lo mantiene en duda para el duelo de este martes.

Si no reaparece ante el conjunto belga, lo hará el sábado ante el Levante, también en el estadio Metropolitano.

También está en duda la participación de Nico González, por un golpe sufrido en el encuentro del sábado ante el Sevilla.

Aunque el futbolista disputó 68 minutos frente al conjunto andaluz, el traumatismo durante ese encuentro pone en el aire su presencia frente al Union Saint-Gilloise, no solo en el once, sino también en la convocatoria, como ocurre con Juan Musso, que no se entrena desde el pasado miércoles por una faringoamigdalitis.

Tanto el extremo como el guardameta argentinos trabajaron este lunes en el gimnasio, dentro del proceso de recuperación de sus respectivas dolencias.

El resto de efectivos están disponibles para Diego Simeone para la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en la que el Atlético suma tres de los nueve puntos disputados, tras perder contra el Liverpool (3-2) y el Arsenal (4-0) y vencer al Eintracht Francfort (5-1). Es decimonoveno en la clasificación.