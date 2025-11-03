Carrión: "Nosotros no daremos un empate por bueno nunca"

"Hoy hicimos suficientes cosas para ganar el partido, hemos competido de forma continua y este encuentro es un paso para seguir mejorando", analizó el preparador oviedista, que sigue sin saber lo que es ganar un partido como entrenador de Primera División.

Carrión, más allá de lamentarse por la falta de puntería, quiso destacar que su equipo "estuvo correcto y no tuvo bajones", algo que al preparador barcelonés le preocupaba "tras lo visto a lo largo de la temporada".

"Hay que arriesgar algo más para llegar a la portería rival y eso lo vamos mejorando. Con el mínimo de esfuerzo, que eso no se negocia y hoy lo vimos durante los 90 minutos, podemos tener algo ya para ganar partidos", concluyó el entrenador del Oviedo.