El Villarreal venció en sus dos precedentes ante rivales chipriotas

Ambos equipos llegan a dicho encuentro con la necesidad de cosechar su primer triunfo. Una victoria que les permita mantenerse con opciones de acceder a la siguiente fase, tras no haber ganado ninguno de los tres compromisos anteriores.

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral para este objetivo cuenta con los precedentes a su favor, ya que se impuso al Apollon de Limassol en sus dos enfrentamientos en la primera fase de la Liga de Europa de la temporada 2014-2015.

Entonces, el equipo español se impuso por 0-2 en Chipre, con goles de Gerard Moreno y Vietto, y goleó en La Cerámica por 4-0 con tantos de Gerard Moreno, dos, y Javier Espinosa, dos.

El enfrentamiento ante el Pafos, que llega más de una década después del último duelo ante un rival chipriota, encuentra en el Villarreal a dos ’supervivientes’ de aquellos precedentes, uno sobre el terreno de juego como es Gerard Moreno y otro en el banquillo, como es el caso de Marcelino.

En cuanto a la estadística general de partidos de equipos españoles en Chipre, de los veinte partidos jugados hasta la fecha el balance es de tres triunfos locales, seis empates y once triunfos de conjuntos españoles a domicilio.

De los catorce clubes españoles que han jugado en Chipre tan solo el Sevilla y Athletic Club han caído en territorio chipriota. El primer triunfo chipriota lo protagonizó el Anorthosis Famagusta que se impuso al Athletic de Bilbao por 2-0 en la primera ronda de la Copa de la UEFA 1994-1995.

El Athletic también fue la víctima del segundo tropiezo al caer en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa en 2016-2017 por 2-0; mientras que la última derrota la sufrió el Sevilla, que perdió por la mínima ante el Apoel Nicossia (1-0) en la fase de grupos de la Liga de Europa 2019-2020.

El primer enfrentamiento entre rivales de ambos países se celebró en la Copa de Europa de 1968 y en aquella ocasión el Real Madrid vapuleó al Apollon de Limassol, en primera eliminatoria, por un global de 12-0.

En los primeros años las goleadas fueron lo más habitual y hasta en tres ocasiones se dio un resultado de 8-0.

El último enfrentamiento terminó con un marcador mucho más ajustado, y fue en Liga de Europa de la 2023-2024, cuando el Betis ganó por 0-1 al Limassol AEL.