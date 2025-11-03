Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2025 - 07:00

El Villarreal venció en sus dos precedentes ante rivales chipriotas

Vila-real (Castellón), 3 nov (EFE).- El Villarreal, que visita al Pafos en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, se ha impuesto en los dos únicos duelos en los que se ha medido ante rivales de aquel país en competición europea.

Ambos equipos llegan a dicho encuentro con la necesidad de cosechar su primer triunfo. Una victoria que les permita mantenerse con opciones de acceder a la siguiente fase, tras no haber ganado ninguno de los tres compromisos anteriores.

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral para este objetivo cuenta con los precedentes a su favor, ya que se impuso al Apollon de Limassol en sus dos enfrentamientos en la primera fase de la Liga de Europa de la temporada 2014-2015.

Entonces, el equipo español se impuso por 0-2 en Chipre, con goles de Gerard Moreno y Vietto, y goleó en La Cerámica por 4-0 con tantos de Gerard Moreno, dos, y Javier Espinosa, dos.

El enfrentamiento ante el Pafos, que llega más de una década después del último duelo ante un rival chipriota, encuentra en el Villarreal a dos ’supervivientes’ de aquellos precedentes, uno sobre el terreno de juego como es Gerard Moreno y otro en el banquillo, como es el caso de Marcelino.

En cuanto a la estadística general de partidos de equipos españoles en Chipre, de los veinte partidos jugados hasta la fecha el balance es de tres triunfos locales, seis empates y once triunfos de conjuntos españoles a domicilio.

De los catorce clubes españoles que han jugado en Chipre tan solo el Sevilla y Athletic Club han caído en territorio chipriota. El primer triunfo chipriota lo protagonizó el Anorthosis Famagusta que se impuso al Athletic de Bilbao por 2-0 en la primera ronda de la Copa de la UEFA 1994-1995.

El Athletic también fue la víctima del segundo tropiezo al caer en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa en 2016-2017 por 2-0; mientras que la última derrota la sufrió el Sevilla, que perdió por la mínima ante el Apoel Nicossia (1-0) en la fase de grupos de la Liga de Europa 2019-2020.

El primer enfrentamiento entre rivales de ambos países se celebró en la Copa de Europa de 1968 y en aquella ocasión el Real Madrid vapuleó al Apollon de Limassol, en primera eliminatoria, por un global de 12-0.

En los primeros años las goleadas fueron lo más habitual y hasta en tres ocasiones se dio un resultado de 8-0.

El último enfrentamiento terminó con un marcador mucho más ajustado, y fue en Liga de Europa de la 2023-2024, cuando el Betis ganó por 0-1 al Limassol AEL.