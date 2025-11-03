Lisci: "Queríamos ganar, pero todo lo que sea sumar fuera es importante"

"Estuvimos mejor que ellos en la primera parte y creo que nos merecimos marcar, la segunda fue peor. No habíamos puntuado fuera de casa y era importante romper esa racha", analizó el preparador de Osasuna en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Lisci apostó por primera vez en el presente curso por una línea de cuatro defensas y dos delanteros arriba, algo que según el técnico rojillo "todavía hay que desarrollarlo más" durante las próximas semanas.

"El regreso de Aimar Oroz es muy importante para Osasuna", concluyó el entrenador de Osasuna al ser preguntado por el regreso de su jugador más diferencial tras más de mes y medio lesionado.