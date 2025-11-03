Luis Enrique: "Merecemos un poco de confianza"

"¿Alguien piensa que hace falta evaluar nuestro equipo? Creo que merecemos un poco de confianza. Ganar mañana es importante no solo por los tres puntos, ni porque estemos en el grupo más difícil. Es importante porque tenemos que ser competitivos contra cualquier rival. y en nuestro estadio hay que aprovechar el ambiente para ganar", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo.

Luis Enrique consideró "increíble" la racha de quince victorias consecutivas del conjunto alemán y reconoció que el PSG "ha tenido dificultades para ganar tres o cuatro partidos", pero medio en broma recordó que su equipo ha marcado más goles en Europa.

"Es importante que sumemos puntos lo antes posible. Lo hemos hecho en los tres primeros partidos y vamos a intentar hacerlo en este", dijo el entrenador, que insistió en que el PSG tiene "el calendario más intenso y difícil".

Asimismo, aseguró que, aunque el duelo enfrentará a dos de los mejores equipos del continente, es prematuro determinar cual acabará como mejor del año: "Para eso hay que esperar a final de temporada. Ellos están muy fuertes, sabemos que será difícil, pero estamos preparados y motivados para salir a ganar".

Luis Enrique confirmó que el delantero Ousmane Dembélé, que sale de una lesión, "jugará unos minutos", aunque indicó que esperarán a mañana para decidir cuántos.

"No hay riesgo, está en condiciones, ha hecho todos los entrenamientos las dos últimas semanas y ha jugado los dos últimos partidos. Está mejorando su condición física", afirmó en relación con el último Balón de Oro.