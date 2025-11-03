Nico Williams no entrena con sus compañeros en la víspera de viajar a Newcastle

Nico, que no fue titular ante la Real el sábado, debería haber estado hoy junto a los que no salieron tampoco de inicio en el Real Arena, pero no ha sido así, probablemente por los recurrentes problemas físicos que está teniendo esta temporada y que, entre otras cosas, le impidieron entrar en el once inicial ante la Real.

Por tanto, a dos días de jugar en el St James' Park (21.00 horas), el extremo internacional no es seguro para medirse al Newcastle en la que será la cuarta jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones.

Un choque al que el Athletic llega en posiciones de clasificado para los dieciseisavos de final, 21º con tres puntos y un diferencial de goles de -3 (4/7), mientras que su rival es octavo, puesto que clasifica directamente para los octavos, con 6 y +6 (8/2).

A la espera de lo que ocurra con Nico, para el miércoles son bajas seguras en el Athletic los lesionados Iñaki Williams, Iñigo Lekue, los dos con percances musculares, y Maroan Sannadi, quien iba a operarse este lunes de una afección meniscal.

A ellos se les suman las ausencias de larga duración que sufre el conjunto rojiblanco desde el inicio del curso de Beñat Prados, Unai Egiluz, ambos lesionados de gravedad en una rodilla, y Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA.

El Athletic aún llevará a cabo un entrenamiento más en Lezama antes de viajar a Inglaterra. Será mañana martes, en horario matutino (11.00) y previo a un desplazamiento tras el cual, por la tarde, el técnico Ernesto Valverde y el jugador Jesús Areso ofrecerán en el mismo escenario del encuentro la rueda de prensa oficial previa al choque (19.30; 18.30 horario local).