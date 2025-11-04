Champions League: Arsenal y Bayenr Múnich, líderes

Un penal transformado por el inglés Bukayo Saka (32’) y un doblete en la segunda mitad del español Mikel Merino (46’ y 68’), deja al Arsenal como puntero con 12 unidades, pleno de puntos desde que inició la competencia.

El colombiano Luis Díaz, antes de ser expulsado al filo del descanso por una dura entrada por detrás al lateral marroquí Hakimi, se erigió en protagonista del partido al concretar un doblete (4’ y 32’) entre el vigente campeón de Europa y el gigante bávaro, que encabeza también la Bundesliga alemana.

Los parisinos dieron emoción a los últimos minutos con un gol del Joao Neves (74’).

El Liverpool se impuso 1-0 al Real Madrid gracias a un gol del argentino Alexis Mac Allister, un resultado que deja a ambos equipos en el Top 8 provisional con nueve puntos.

* Resultados: Olympiacos 1- PSV Eindhoven 1, Atlético de Madrid 3-Union St-Gilloise 1, Bodo/Glimt 0-Mónaco 1, Juventus 1-Sporting de Lisboa 1, París SG 1-Bayern Múnich 2, Liverpool 1-Real Madrid 0, Tottenham 4-FC Copenhague 0, Slavia Praga 0-Arsenal 3 y Nápoles 0-Eintracht Fráncfort 0.

Este miércoles se completa la cuarta ronda con otros nueve compromisos.