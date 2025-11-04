Chivu: "Por lo que parece, Josep Martínez no tiene la culpa" del atropello mortal

"Es importante integrarlo en el grupo y es importante estar a su lado porque está pasando por un momento difícil para cualquiera. No se lo deseo a nadie. Es algo más complicado y delicado de lo que algunos pueden pensar", declaró en rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones que el combinado 'nerazzurro' disputa este miércoles ante el Kairat Almaty en San Siro.

"Estoy a la espera de las investigaciones, pero, por lo que parece, no tiene la culpa. Sin embargo, una persona ya no está y eso te queda en la conciencia. Tenemos que ayudarle y apoyarle. Él también tiene que aceptar que así es la vida y que, a veces, la vida no es como queremos", añadió.

El guardameta valenciano, de 27 años, estaba el 28 de octubre de camino al entrenamiento con el Inter cuando, poco antes de las 10.00 horas (9.00 GMT), colisionó en Fenegrò (Como, norte de Italia) con Paolo Saibene, de 81 años, que circulaba con su silla de ruedas eléctrica por el arcén y que falleció en el acto.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un colapso o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que pasaba Martínez.

Después de no entrar en la convocatoria ante el Fiorentina, estuvo en el banquillo el domingo ante el Hellas Verona y celebró con total normalidad la agónica victoria en un círculo junto al resto de sus compañeros tras el gol cosechado en el último suspiro, en el minuto 94, en propia puerta del Verona.

Ahora está bajo investigación por posible homicidio vial imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y en caso de que la investigación determine que infringió alguna norma la pena podría ir de los 2 a los 7 años de cárcel.

Si, en cambio, se confirma que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, podría no tener responsabilidad penal.

El futbolista dio negativo en todos los test de alcohol y drogas a los que se sometió en comisaría tras lo sucedido -procedimiento habitual en estos casos- y, al llegar a su domicilio, recibió la ayuda de un psicólogo del club 'nerazzurro'. Además, cerró sus perfiles en redes sociales.

Algunos testigos, como el conductor del vehículo inmediatamente posterior al de Martínez, confirmaron a la policía la marcha irregular del hombre en silla de ruedas eléctrica, según desvelaron los medios locales.

El futbolista español intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que sólo pudieron confirmar la muerte del hombre.

El cuerpo del fallecido está a disposición de la Fiscalía de Como, que ya ordenó una autopsia y procedió al embargo de ambos vehículos y del teléfono del jugador.

Las autoridades trabajan también para verificar la velocidad a la que circulaba el coche del futbolista.