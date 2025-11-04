Donadoni vuelve 5 años después a los banquillos como técnico del Spezia, de Serie B

"El Spezia Calcio anuncia que ha confiado el cargo de entrenador del primer pquipo a Roberto Donadoni, quien ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2026", informó el club en un comunicado.

Donadoni, de 62 años, exjugador del Atalanta y del Milan, con el que ganó tres Copas de Europa y seis 'Scudetti', entrenó por última vez en 2020, al Shenzhen chino.

Heredó la Italia campeona del mundo de 2006 y la lideró en la Eurocopa 2008, en la que cayó en cuartos de final ante España, a la postre ganadora del torneo.

Se pone al frente de un Spezia que marcha penúltimo en la segunda categoría del fútbol italiano, empatado a 7 puntos con el colista, el Sampdoria.

