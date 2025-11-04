Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2025 - 14:40

Donadoni vuelve 5 años después a los banquillos como técnico del Spezia, de Serie B

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2381

Roma, 4 nov (EFE).- El italiano Roberto Donadoni, seleccionador italiano entre 2006 y 2008, se convirtió este martes, después de cinco años alejado de los banquillos, en nuevo entrenador del Spezia, penúltimo clasificado de la Serie B.

Por EFE

"El Spezia Calcio anuncia que ha confiado el cargo de entrenador del primer pquipo a Roberto Donadoni, quien ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2026", informó el club en un comunicado.

Donadoni, de 62 años, exjugador del Atalanta y del Milan, con el que ganó tres Copas de Europa y seis 'Scudetti', entrenó por última vez en 2020, al Shenzhen chino.

Heredó la Italia campeona del mundo de 2006 y la lideró en la Eurocopa 2008, en la que cayó en cuartos de final ante España, a la postre ganadora del torneo.

Se pone al frente de un Spezia que marcha penúltimo en la segunda categoría del fútbol italiano, empatado a 7 puntos con el colista, el Sampdoria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy