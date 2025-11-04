El Atlético y el Metropolitano se unen cinco años al Gran Premio de España de Madrid

“Desde aquí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de fans vivan el ambiente de la Fórmula Uno a toda velocidad en un entorno emblemático de la ciudad”, explicó la entidad.

El Atlético, “como parte del acuerdo”, contará además “con una zona de hospitality exclusiva dentro del circuito MADRING, ubicada en una de las áreas más premium del trazado”.

“En este espacio ofreceremos a nuestros socios, colaboradores y clientes corporativos una experiencia única, en un entorno inspirado en nuestro estilo y en nuestra identidad rojiblanca, donde el deporte, la emoción y la hospitalidad se combinarán para vivir la Fórmula Uno desde una perspectiva diferente”, añadió el Atlético de Madrid.

El club destacó que el Metropolitano “se consolida en el circuito de los grandes eventos internacionales, situándose en primera fila del calendario global, acogiendo tanto en su interior como en sus exteriores diversas actividades abiertas al público, acciones de activación comercial y el concierto principal del evento, reafirmando su condición como referente de entretenimiento en Madrid”.

El primer Gran Premio de España de Fórmula Uno en Madrid se disputará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el circuito Madring, “un nuevo trazado semiurbano que cuenta con 5,4 kilómetros y 22 curvas”, entre ellas ‘La Monumental’, “llamada a convertirse en la zona más icónica circuito” con sus “más de 550 metros y un peralte del 24 por ciento”, según explicó la organización.