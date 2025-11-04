El Celta pierde al portero Radu para el duelo contra el Dinamo Zagreb

El guardameta, indiscutible en este inicio de curso para Claudio Giráldez tanto en LaLiga como en la competición continental, se lesionó durante el partido del pasado domingo contra el Levante en el Ciutat Valencia, el cual, no obstante, consiguió completar.

A su llegada a Vigo, el jugador se sometió a una ecografía y a una resonancia magnética que confirmaron la lesión en la mano derecha, por lo que esta mañana ya realizó trabajo individual en el primer entrenamiento de la semana.

Los servicios médicos del Celta intentarán que Radu, uno de los destacados del equipo en este último mes de competición, pueda recuperarse para el partido del fin de semana contra el FC Barcelona en Balaídos. En principio, el canterano Iván Villar, que ya jugó en la Copa del Rey ante el Puerto de Vega, será su sustituto en Croacia.