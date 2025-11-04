Hubert: "Hemos dado a imagen que queríamos"

"Estoy orgulloso de los jugadores. Hemos demostrado y dado la imagen que queríamos. No se nos conoce mucho, pero la mentalidad que hemos demostrado es importante", declaró.

"Es la primera vez que jugamos la Champions y venir aquí y tener este rendimiento es muy bueno. Nuestros jugadores han demostrado sus cualidades y no han tenido miedo de jugar con balón. La reacción a los goles ha sido buena. No he visto a un equipo que se ha hundido. hemos seguido siendo fieles a lo que queríamos hacer aquí", añadió.

El técnico lamentó una ocasión clara de su equipo en un cabezazo al final que pudo haber significado el empate a dos.

"Esa ocasión fue muy clara. Pudimos empatar y llevarnos un punto merecido. Había muchas ganas en el final del partido y tuvimos ahí la ocasión de empatar. Ese cabezazo nos podía haber dado ese punto merecido". EFE.

