Julio Enciso se pronuncia tras la dura derrota de Racing de Estrasburgo

Desde su cuenta de Instagram, Enciso dirigió sus palabras a los hinchas y a sus compañeros del equipo francés. “Es innegable que fue una caída dolorosa, pero no es momento para claudicar. Así es el fútbol, te pone a prueba y te obliga a demostrar tu entereza para levantarte. Yo dispongo de esa fuerza. Tengo la motivación, el deseo y la convicción. Seguiremos trabajando con ahínco, continuaremos luchando y volveremos con más determinación para el siguiente reto”, expresó, evidenciando un espíritu de resiliencia y reflexión ante la adversidad.

El atacante también destinó un espacio para agradecer el apoyo y la incondicionalidad de su círculo, destacando el valor de la lealtad en los momentos complejos: “Mi agradecimiento a todos los que nos acompañan siempre. A continuar avanzando”, redactó en su publicación, a la que agregó un guiño con el acento de Colombia, país natal de su pareja. Desde su llegada al Racing de Estrasburgo, el surgido de la cantera de Libertad acumula un total de cinco participaciones con la camiseta del equipo galo, siendo titular en dos oportunidades. Pese a esto, el atacante aún persigue su primer gol o asistencia en lo que va de la temporada.

La compleja situación actual del Racing de Estrasburgo, séptimo en la Ligue 1 (luego de arrancar situado en los puestos de vanguardia) sirve como detonante para las meditaciones del oriundo de Caaguazú, quien subraya la necesidad imperiosa de redoblar los esfuerzos para enderezar el camino. Con su manifiesto, el paraguayo exhibe una actitud combativa y una dedicación completa para inyectar vitalidad al conjunto de cara a los futuros compromisos, siendo el más cercano la visita al BK Häcken de Suecia, el jueves, a las 17:00, por la tercera jornada de la UEFA Conference League, donde Les Bleu et Blanc se encuentran ubicados en la novena posición de su grupo.