Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2025 - 08:40

LEGENDS exhibirá las camisetas de Messi y Cristian Roldán de la final de la Leagues Cup

Madrid, 4 nov (EFE).- Las camisetas de Lionel Messi y el estadounidense Cristian Roldán, junto al balón oficial de la final de la Leagues Cup 2025, se exhibirán en la exposición LEGENDS (Madrid) del 5 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

Por EFE

Leagues Cup ha hecho entrega a LEGENDS de las camisetas que llevaron Lionel Messi y Cristian Roldán en el partido que enfrentó al Inter de Miami y al Seattle Sounder en la final de la competición y que consagró al Seattle como campeón después de endosar un 3-0.

"Contar con objetos que representan la pasión del fútbol norteamericano es un honor para nosotros y una experiencia y una experiencia inolvidable para quienes nos visitan" ha afirmado Daphne Villegas, CEO de LEGENDS.

"Con el Mundial de la FIFA cada vez más cerca, la atención del mundo entero se centra en Norteamérica. Leagues Cup representa la esencia de este momento histórico para nuestro fútbol: la unión, la pasión y la rivalidad que definen nuestra región" expresó Thomas Mayo, director ejecutivo de Leagues Cup.