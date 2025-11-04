Fútbol Internacional
Max Dowman, el debutante más joven en la historia de la Liga de Campeones

Londres, 4 nov (EFE).- Max Dowman, jugador del Arsenal, se convirtió este martes en el debutante más joven en la historia de la Liga de Campeones, con 15 años y 308 días, al jugar la media hora final en la victoria del Arsenal contra el Slavia de Praga (0-3).

Por EFE

El inglés, un habitual del primer equipo del Arsenal este curso, superó en este registro a Youssoufa Moukoko, que debutó con el Borussia Dortmund en diciembre de 2020 con 16 años y 18 días.

Dowman ya se convirtió hace unos días en el titular más joven en la historia del Arsenal al jugar desde el inicio contra el Brighton & Hove Albion en los octavos de final de la Copa de la Liga.

Lamine Yamal, del Barcelona, se queda como el tercer debutante más joven de la historia, al hacerlo con 16 años y 68 días.