Real Sociedad B y Huesca se miden en partido aplazado con la urgencia de sumar puntos

Este encuentro se debió jugar el 18 de octubre, pero se aplazó debido a un brote vírico de origen gastrointestinal que afectó a un importante número de jugadores de la primera plantilla del conjunto oscense.

La Real Sociedad B llega al compromiso liguero tras caer por la mínima en Santander ante el líder de Segunda División, el Racing. No fue un mal partido de los potrillos, pero volvieron a sucumbir lejos de Anoeta y siguen sin sumar un solo punto a domicilio. En cambio, la historia en el feudo donostiarra es bien distinta, ya que los de Ansotegi todavía no conocen la derrota como locales.

Los guipuzcoanos están en zona de descenso con nueve puntos en el casillero tras oncee partidos, y la permanencia ya está en los trece que marca el Eibar. Perder ante el Huesca supondría un duro golpe para el único filial de la categoría, pero confían en seguir con la buena dinámica en casa ante un rival que tampoco llega en gran momento.

Para el choque ante los aragoneses, Ansotegi tendrá las bajas seguras de Orobengoa y Lebarbier, ambas de larga duración, y la incógnita de un Mikel Rodríguez, con molestias desde hace semanas, que se perdió el duelo en El Sardinero. Sin el de Getaria, el Sanse pierde fuerza y calidad en la zona ancha del campo, pero no se descarta que pueda estar incluso para salir de inicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con o sin él, las grandes incógnitas de Ansotegi para la alineación están en las bandas. Es la zona que más rota y cambia el técnico de Berriatua, y cualquiera podría ser titular.

Ochieng gana enteros para estar en el once después de los buenos minutos en Santander, y en el otro costado podría repetir Marchal. El único fijo en la delantera es Gorka Carrera, el máximo artillero del equipo con cinco dianas.

El Huesca se desplaza a San Sebastián con la intención de sumar puntos para subir puestos en la clasificación y reforzar la moral ante los últimos resultados negativos obtenidos.

En los últimos partidos el conjunto oscense ha dado una de cal y otra de arena, y, tras hacer buenas primeras partes, en los segundos cuarenta y cinco minutos de cada encuentro ha echado por tierra todo el trabajo anterior, algo que quieren corregir en el encuentro de mañana fortaleciendo la parcela defensiva.

Otra vez habrá cambios en el equipo azulgrana para el partido de mañana, algo habitual en Sergi Guilló, y que ahora está más justificado ya que el jugar tres partidos bastante seguidos, prácticamente en una semana, hace que tenga que haber rotación de jugadores por el esfuerzo que tienen que hacer y al que no están acostumbrados.

La principal baja para el partido de mañana puede ser la del centrocampista Dani Ojeda y la del delantero centro Enol Rodríguez, que se tuvieron que retirar del partido en Albacete el pasado sábado por problemas físicos, lo que les hará perderse este partido, que es importante para el conjunto oscense dada la necesidad de puntos al igual que su rival, por lo que se prevé un partido muy disputado e igualado.

En la línea defensiva, puede haber dos o tres cambios: Iñigo Piña o Sergio Arribas en el centro de la zaga; Ro Abajas en el lateral izquierdo para dar descanso a Jorge Pulido y Hugo Pérez.

En el puesto de delantero centro podría entrar en el once inicial Samu Ntamack, siendo duda hasta última hora por ver si se recupera Oscar Sielva, que no estuvo con el equipo en Albacete por problemas físicos.

Real Sociedad B: Fraga; Balda, Kita, Beitia, Garro; Carbonell, Mikel Rodríguez, Gorosabel; Ochieng, Marchal y Carrera.

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Piña, Arribas, Ro; Sielva o Manu Rico, Portillo, Kortajarena; Luna, Liberto y Ntamack.