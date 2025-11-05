Antonio Vadillo: "Cuando llegas a la final no hay favoritos"

"Independientemente de que les faltarán entrenamientos, que jugamos en casa, que les faltará algo de ritmo porque vienen de un partido en 60 días, una final es una final y Peñarol viene de ganar a Magnus, un auténtico equipazo. Sacaron el partido, lo he visto varias veces y será muy igualado", añadió.

Sobre la posibilidad de repetir el título mundial, Vadillo valoró lo que está haciendo el club: "Se le está dando normalidad, en muchas ruedas de prensa vengo diciendo que no se le da el valor que tiene a lo que hacemos".

Vadillo calificó como "un privilegio" estar en la final "por tercer año consecutivo, estar cuatro años en Europa, cinco años en finales y ocho estando en todas las fases finales; hay que valorarlo en su justa medida, ser conscientes de la dificultad que lleva".

El técnico definió al Peñarol como un equipo "similar" al Palma Futsal: "Tiene jugadores habilidosos con el recuerdo de Rafa, trabajan bien la incorporación del portero, finaliza, muy seguro, es un equipo que transita bien".

"Hay que tenerlos muy en cuenta, nos va a exigir mucho, llevamos tiempo trabajando sobre el partido y con el equipo esta semana, somos conscientes de que el partido tiene mucha complejidad", advirtió.

Vadillo espera un empujón del pabellón de Son Moix para su equipo: "Lo pudimos ver en el último partido, Son Moix apretó bastante, jugábamos un partido importante contra Semey y nos empujó. Veremos a la afición animar, será un espectáculo también en lo visual, en la grada hay que ganar ese punto. Somos 3.000 contra 1.000, la Grada 25 está empujando y debe tirar del pabellón", sentenció.