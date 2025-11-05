Chadi Riad vuelve a los entrenamientos 10 meses después de su lesión de rodilla

El defensa, de 21 años, formará parte por primera vez del grupo de convocados desde enero, aunque el técnico, Oliver Glasner, dejó claro que no tendrá minutos por el momento.

"Tenemos un lugar libre y hablé con él. Sólo quiero que vuelva a sentir el ambiente de Selhurst Park. No va a tener minutos, pero es importante que vuelva a estar involucrado en el grupo", expresó Glasner este miércoles en la rueda de prensa previa al duelo ante el AZ Alkmaar.

"Esta semana fue un gran momento para él. Yo también tuve lesiones y sé lo difícil que es trabajar en el gimnasio mientras ves a tus compañeros en el campo. Ahora debe ir paso a paso. Necesita entrenar el ritmo y jugar algunos minutos con el equipo sub-21 para volver al nivel competitivo. No hay presión ni prisa", añadió.

“Estoy 100 % seguro de que le dará un impulso, pero ahora se trata de mantener la paciencia y avanzar paso a paso", completó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Riad, que apenas ha podido disputar cuatro partidos oficiales con el conjunto inglés desde su llegada en junio de 2024, sufrió la rotura del ligamento cruzado mientras estaba concentrado con la selección de Marruecos en enero de este año.

Aun así, formó parte del plantel que se proclamó campeón de la FA Cup, competición en la que disputó los 90 minutos de la tercera ronda ante el Stockport, en su último encuentro con la camiseta del club londinense.