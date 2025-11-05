El ‘Androide’ Haaland sella con gol su reencuentro con el Borussia Dortmund

Los de Pep Guardiola, que este domingo reciben la visita del Liverpool, tuvieron que afrontar el duelo con la baja de última hora de Rodrigo Hernández, quien sufrió unas molestias físicas que le impidieron siquiera sentarse en el banquillo.

Dominio Absoluto y Primeros Goles

El club inglés avisó desde el inicio, y en el minuto 10, Foden obligó a Gregor Kobel a intervenir con una gran parada. Poco después, Savinho envió fuera con todo a favor, aunque la acción hubiese sido invalidada por fuera de juego. El dominio era total de los locales, y otra combinación entre Savinho y Haaland fue desbaratada por la defensa alemana cuando el noruego se preparaba para definir.

La insistencia tuvo premio posteriormente cuando Tijjani Reijnders filtró un pase entre líneas para Foden, quien controló solo fuera del área, se giró con calma y colocó un disparo raso al palo largo, imposible para Kobel, marcando el 1-0 en el minuto 22. En la celebración, el inglés se llevó la mano a la boca mandando callar.

El equipo de Guardiola no bajó el ritmo. Haaland inició una jugada tras un saque rápido de falta y, rodeado por tres defensas, cedió el balón a Nico O’Reilly, que se topó de nuevo con el portero. El suizo Gregor Kobel no pudo hacer nada seis minutos después: tras un centro de Jeremy Doku desde la izquierda, Haaland, liberado de marca, remató al fondo de la red para el 2-0 en el minuto 29, aunque no celebró su vigésimo séptimo tanto de la temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Kobel volvió a intervenir en el minuto 33 tras un disparo de Reijnders. Por su parte, el equipo alemán apenas inquietó, y su primer tiro a puerta llegó en el 39, obra de Karim Adeyemi, con una buena respuesta de Gianluigi Donnarumma. Antes del descanso, Haaland tuvo otra clara ocasión, pero otra vez se encontró con el guardameta, que evitó una goleada mayor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Doblete de Foden y el Gol del Honor Alemán

En la segunda parte, el guion apenas cambió con un pletórico Kobel, que volvió a lucirse ante Savinho y Haaland, y poco después detuvo un intento de Reijnders. De nuevo el neerlandés se iba a asociar con Foden, quien, tras realizar un control orientado, firmó el tercer tanto con un disparo ajustado al palo largo, muy parecido al primero, en el minuto 57 (3-0).

El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, movió el partido con cuatro cambios a la vez –uno de ellos Emre Can, que jugaba sus primeros minutos desde mayo–, y el Dortmund reaccionó con varios intentos de Serhou Guirassy y de Adeyemi. La insistencia tuvo sus frutos: tras un saque de falta, Julian Ryerson la puso al punto de penalti para que Waldemar Anton recortase distancias en el minuto 72 (3-1). Sin embargo, en el descuento, Rayan Cherki marcó el cuarto para los suyos (4-1) y selló la victoria citizen.

Con esta victoria, los de Guardiola se colocan con 10 puntos de 12 posibles. Los octavos de final están virtualmente asegurados antes de recibir el domingo al Liverpool, mientras que los alemanes se quedan con siete unidades.

Ficha Técnica

Manchester City (4): Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O’Reilly (Ait Nouri, m.86); Nico; Savinho (Dias, m.79), Reijnders (Silva, m.79), Foden, Doku (Cherki, m.79); Haaland (Marmoush, m.86).

Borussia Dortmund (1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini (Emre Can, m.66); Ryerson, Nmecha, Sabitzer (Gross, m.66), Svensson; Adeyemi, Beier (Bellingham, m.66); Guirassy (Chukwuemeka, m.66).

Goles: 1-0, m.22: Foden; 2-0, m.29: Haaland; 3-0, m.57: Foden; 3-1, m.72: Anton; 4-1, m.91: Cherki.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Amonestó a Savinho (m.78) y a O’Reilly (m.85) por parte del Manchester City y a Svensson (m.15) por parte del Borussia Dortmund.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).

Fuente: EFE