El hondureño Kervin Arriaga quiere clasificarse para el Mundial y llegar a tiempo al derbi

La cita de Honduras, que es líder de su grupo, frente a Nicaragua tendrá lugar en Managua el 14 de noviembre, mientras que el encuentro frente a Costa Rica se disputará el 19 de noviembre en San José a las 02:00 horas (hora peninsular española), sólo dos días antes del partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports ante el Valencia en Mestalla.

“Tenemos la oportunidad de clasificarnos para el Mundial y estamos a un paso, ganar uno de estos dos partidos y depender de un resultado de los dos rivales. Creo que si ganamos el primer partido y Costa Rica y Haití empatan vamos a tomar una decisión, trataré de hablar con el entrenador a ver si me puede dar un descanso y poder llegar al partido”, dijo este miércoles.

El futbolista del Levante subrayó, sin embargo, que respetará cualquier decisión que pueda tomar su seleccionador. “Respeto las decisiones del entrenador de la selección, que sea ponerme o no. Estamos a un paso de clasificar y vamos a luchar para que nos dé la clasificación”, indicó.

“He hablado con el entrenador de Honduras. La idea es ir y tratar de clasificar para el Mundial porque es un sueño para cualquier jugador. Y tratar de recuperarme lo antes posible y tratar de poder llegar al derbi y jugar. Voy a hacer lo que esté a mi alcance para poder llegar y jugar”, insistió el jugador hondureño.

Arriaga se concentrará con sus selección tras jugar este sábado en Madrid ante el Atlético.

Honduras es líder del Grupo C de la Concacaf con ocho puntos y le siguen Costa Rica con seis, Haití con cinco y Nicaragua con uno, y el combinado de Arriaga podría sellar matemáticamente su billete al Mundial del próximo verano.