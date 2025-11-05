El “Muñeco” Gallardo renueva con River Plate a pesar de la crisis de resultados

Di Carlo, quien ganó las elecciones el sábado pasado y asumió la presidencia este lunes, se presentó junto a Gallardo en uno de los salones del estadio Monumental y declaró: “Hemos resuelto extender el vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026”.

El directivo destacó la solidez del proyecto: “Los proyectos se sostienen en los malos momentos, que los hay, como en cualquier proyecto (...) A nivel personal creo profundamente en su figura y en su foco”.

A su lado, Gallardo abordó la situación deportiva con franqueza: “No estamos ajenos a la realidad, sabemos que este año no fue como queríamos que salga”.

Sobre la duración de su nuevo contrato, el entrenador explicó: “Preferimos ir año tras año que tener un vínculo largo. Nadie está por encima de River. Tengo el deseo de revertir la situación, esta crisis va a pasar, y eso me hace estar acá y asumir con la convicción que tengo”.

Y cerró su intervención con un mensaje de confianza: “He perdido y he ganado, pero estoy seguro de que vamos a volver a ganar”.

El anuncio de la renovación se produce pocos días después de la cuarta derrota consecutiva que River sufrió en el Monumental, esta vez ante Gimnasia y Esgrima (1-0), un adversario que lucha por no descender. En aquel encuentro, el equipo ni siquiera pudo lograr el empate, ya que al colombiano Miguel Borja le atajaron un penal en el minuto 90+17.

El Presidente Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo acordaron la extensión del contrato del entrenador hasta el 31 de diciembre de 2026. ⚪🔴⚪@stefanocdicarlo: "Siempre dijimos que el proyecto de fútbol de River tiene un nombre, que es Marcelo Gallardo, y así nos eligieron los… pic.twitter.com/S1oOmb1Ym8 — River Plate (@RiverPlate) November 5, 2025

Gallardo también se refirió al clásico del domingo contra Boca en La Bombonera y afirmó: “Viví un montón de situaciones como esta (...) Es un partido bueno para volver a ser. Pero el eje está más allá de ese partido”.

Gallardo es el entrenador más exitoso en la historia de River, con 14 títulos obtenidos entre 2014 y fines de 2022, cuando finalizó su primera etapa. Su logro más inolvidable fue la conquista de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca, en Madrid.

Sin embargo, su segundo ciclo, iniciado en agosto de 2024, permanece huérfano de títulos. Este año, el equipo estuvo lejos de festejar en la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes, el torneo Apertura, la Copa Argentina, y ni siquiera en la modesta Supercopa Internacional, un trofeo de carácter interno.

En este complejo contexto, a River le quedan unas pocas semanas para buscar la victoria contra Boca, conquistar el torneo Clausura y obtener el boleto a la Copa Libertadores 2026. Estos son los únicos objetivos que le quedan para tratar de salvar un año deportivo en el que los resultados estuvieron muy por debajo de lo esperado.