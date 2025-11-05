El presidente de Perú se reúne con dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol

Jerí visitó los trabajos que se realizan para modernizar la Villa Deportiva Nacional (Videna) de la FPF, en Lima, y luego conversó con Lozano y Ferrari sobre los proyectos deportivos en ejecución, aseguró la Presidencia en un comunicado.

"El mandatario efectuó un recorrido por la nueva casa de la Bicolor, donde verificó los ambientes destinados a la residencia de la selección nacional y los campos de entrenamiento", acotó la nota oficial.

Agregó que Jerí también "constató el avance del primer campo de césped híbrido del Perú, infraestructura que contará con tecnología de última generación".

Finalmente, el mandatario sostuvo un encuentro con los integrantes de la selección nacional de la categoría sub-14, quienes forman parte del denominado 'Proyecto Bicolor', una iniciativa de la FPF que busca "descubrir y formar nuevos talentos deportivos en todo el país".

