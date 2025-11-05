Iván Villar y el Celta se enfrentan a un exigente examen en Zagreb

El equipo de Claudio Giráldez viaja a Croacia reforzado por los últimos resultados, pero con dudas en su juego y, sobre todo, con la importante baja del portero rumano Ionut Radu, decisivo con sus actuaciones para que su equipo no pierda desde el pasado 28 de septiembre en Elche.

Su ausencia devolverá la titularidad a Iván Villar. Discutido por un sector del celtismo, con la incertidumbre de si seguirá en la plantilla la próxima temporada después de que el director deportivo Marco Garcés le abriese la puerta de salida, el guardameta de Cangas do Morrazo tendrá un nueva prueba en Zagreb, donde se examinará con lupa su actuación.

Como suele ser habitual, el técnico celeste volverá a agitar su once. Iago Aspas, que arrancó suplente en el Ciutat de Valencia, volverá a la línea de ataque, donde la gran duda está en si Giráldez reserva a Borja Iglesias para el duelo con el FC Barcelona.

Enfrente estará un Dinamo que se mantiene invicto en la Liga Europa, donde ya sorprendió en su estadio al Fenerbahçe (3-1) turco, y que en su liga mantiene una dura batalla con el Hajduk Split por el liderato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo croata es cuarto con siete puntos, dos menos que el trío de equipos que ha firmado un pleno de victorias -Midtjylland, Braga y Lyon- y uno más que los celestes, que arrancaron su vuelta a Europa con una derrota ante el Suttgart y luego vencieron a PAOK Salónica y Niza, ambos en Balaídos.

El entrenador del Dinamo ha perdido por lesión a uno de sus pilares, el lateral derecho Valincic. Además, no puede contar con el centrocampista francés Ismael Bennacer, que no está inscrito en la competición.

El central español Sergio Domínguez forma junto al escocés Scott McKenna, exfutbolista de Las Palmas, el centro de una defensa en la que Kovacevic ha tenido que reinventar a Mateo Lisica como lateral derecho.

El internacional Josip Misic, cerebro croata en la medular, estará acompañado por Dejan Ljubicic, quien le ha ganado la batalla por la titularidad al español Gonzalo Villar. Y la línea de ataque será para el albanés Arber Hoxha, el argelino Monsef Bakrar y Dion Beljo, ya que parece poco probable que el portugués Cardoso Varela, al que sigue el FC Barcelona, arranque como titular.

Dinamo Zagreb: Nevistic; Lisica, Sergio Domínguez, Scott McKenna, Goda; Dejan Ljubicic, Misic, Miha Zajc; Hoxha, Monsef Bakrar y Dion Beljo.

Celta: Iván Villar; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Beltrán, Sotelo, Ristic; Aspas, Pablo Durán y Borja Iglesias.

Árbitro: Anastasios Papapetrou (griego)