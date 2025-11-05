La UEFA y Europol renuevan y amplían su colaboración por la integridad del fútbol europeo

Según informó la UEFA, el acuerdo se basa en la cooperación ya mantenida por ambas partes y amplía su alcance, centrado especialmente en la lucha contra la manipulación de partidos y en cómo responder ante nuevos retos relacionados con la delincuencia organizada.

Esto incluye la cooperación, el intercambio de información y la aportación de conocimientos especializados en los ámbitos de grandes eventos de fútbol, corrupción en el deporte, manipulación de partidos y lavado de dinero en el fútbol, racismo, xenofobia y extremismo violento.

También a actividades ilegales relacionadas con la retransmisión o transmisión ilícita de contenidos audiovisuales, cuando se trate de delitos graves u organizados que afecten a dos o más estados miembros de la UE.

En un comunicado, la UEFA explicó que las áreas de cooperación se extienden a la detección de transacciones y actividades sospechosas en torno a las transferencias de jugadores, la inversión en clubes, la negociación de activos financieros relacionados con el fútbol, las apuestas deportivas y la adjudicación y organización de competiciones deportivas, que pueden ser objeto de abuso por parte de delincuentes con fines de blanqueo de capitales ilícitos o corrupción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambas organizaciones se comprometen a cooperar en actividades conjuntas y Europol también proporcionará asistencia experta y asesoramiento a la UEFA y a sus 55 federaciones miembro.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, destacó que "como autoridad gubernamental del fútbol europeo" el organismo colabora "estrechamente con las instituciones y agencias europeas, incluida Europol, para garantizar la integridad, la credibilidad y la sostenibilidad a largo plazo del juego a todos los niveles".

"A través de nuestra asociación con Europol, seguimos comprometidos a mejorar nuestras acciones coordinadas para prevenir y combatir la explotación criminal de nuestro deporte", afirmó.

La directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, se refirió al abuso criminal que sufre el fútbol, que "al igual que con cualquier gran movimiento social, es vulnerable a la explotación criminal".

"Europol está preparado para apoyar a la UEFA y a todas las autoridades nacionales competentes en la protección de la integridad de este hermoso juego", añadió De Bolle, quien durante su visita a la UEFA también participó en las reuniones de los Comités de Gobernanza y Cumplimiento y de Estadios y Seguridad de la UEFA celebradas hoy.

La UEFA mantuvo que aplica una política de tolerancia cero hacia los amaños y recordó que en 2021 reforzó su firme postura contra estos, con un plan de acción integral, el aumento de recursos que invierte frente a ellos y el desarrollo de su unidad interna de expertos e investigadores en este ámbito.

También destacó su apoyo firme a las medidas de la UE y sus países frente a la piratería en línea y garantizar el flujo continuo de ingresos en el fútbol a todos los niveles, en particular el desarrollo del fútbol y la inversión en las bases en toda Europa, así como su respaldo a la normativa comunitaria contra el blanqueo de capitales en el fútbol.

Europol, con sede en La Haya (Países Bajos), colabora con los estados miembros de la UE y otros países socios en la lucha contra la delincuencia internacional grave, a través de labores de inteligencia e investigación y la recopilación y difusión de información a las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales.