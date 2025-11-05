Thomas Frank, sobre el gol de Van de Ven: "Se convirtió en Messi"

"Parece que Lionel Messi se convirtió en Micky van de Ven corriendo desde su propia portería hasta el otro extremo para marcar", dijo Frank tras el encuentro, en el que el Tottenham mantuvo su condición de invicto en el torneo europeo con dos victorias y dos empates en cuatro jornadas.

En la segunda mitad, con los 'Spurs' ganando 2-0 y con un jugador menos por la expulsión de Brennan Johnson, el defensa arrancó desde el borde de su propia área y recorrió todo el campo superando hasta a cinco rivales antes de batir al portero Dominik Kotarski con una definición precisa que desató la locura en el estadio.

"Empecé a conducir el balón y pensé: veremos si me alcanzan y no lo hicieron. Me sentí bien e increíblemente rápido, como si pudiera seguir corriendo", explicó el jugador tras el duelo.

El central neerlandés, fichado en agosto de 2023 procedente del Wolfsburgo por 34 millones de libras, suma seis goles esta temporada —tres en la Premier League, dos en la Liga de Campeones y uno en la Supercopa de Europa—, y es el máximo goleador del equipo tanto en la competición europea como en la liga inglesa, empatado con Richarlison.

El tanto ha sido calificado por muchos como uno de los mejores de la temporada: "Es uno de los mejores goles que verás en tu vida”, afirmó el exinternacional inglés Owen Hargreaves.

La jugada recordó al gol que marcó Son Heung-min cuando jugaba en el Tottenham, ante el Burnley en 2019, también en el mismo estadio, y que le valió el premio Puskas en 2020.