Una avería en el avión obliga al Celta a retrasar su viaje a Zagreb

La plantilla celeste, que ya no llegó a embarcar en el avión, se desplazó de inmediato a la ciudad deportiva Afouteza para completar el último entrenamiento previo al duelo contra el conjunto croata.

El Celta informó de que la sesión de tecnificación en el Estadio Maksimir del Dinamo pasará a ser un paseo por el campo en torno a las 19:30 horas y la rueda de prensa de Claudio Giráldez y Fran Beltrán comenzará 15 minutos más tarde.

Para este partido, el técnico celeste pierde a su portero titular Ionut Radu por lesión. Además, seguirá sin contar con Williot Swedberg y Javi Rueda, que están en la recta final de su recuperación.