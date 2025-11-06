0-0. El Bolonia no puede pasar del empate lastrado por la expulsión de Lykogiannis

Inferioridad numérica que pareció desconcertar al conjunto italiano que, con la excepción de un remate final de Federico Bernardeschi, apenas fue incapaz de generar la más mínima ocasión en toda la primera parte.

Un panorama que cambió en el segundo tiempo en el que los de Vincenzo Italiano se acercaron con peligro a la portería del Brann, aunque sin ningún acierto, lo que privó a los locales de la victoria.

Triunfo que el Bolonia persiguió hasta el final, como atestiguaron las ocasiones en el tramo final del escocés Lewis Ferguson y del central colombiano John Lucumí, que puso a prueba al guardameta visitante con un remate de cabeza a los ochenta y siete minutos.