0-2. El argentino Soulé ilumina el ataque del Roma

Soulé, que es un fijo indiscutible en los planes de Gian Piero Gasperini, abrió a los trece minutos el marcador para los visitantes (0-1) al remachar de cabeza a la red un saque de esquina prolongado por Bryan Cristante.

No fue la única ocasión del atacante argentino, máximo goleador del equipo romano en la presente campaña con tres dianas, ya que nueve minutos más tarde puso a prueba al guardameta Jack Butland con un potente zurdazo.

Nada pudo hacer, sin embargo, el portero del Rangers por impedir que Lorenzo Pellegrini doblase la diferencia para los visitantes, al firmar a los treinta y seis minutos el 0-2 tras un pase del ucraniano Artem Dovbyk, exjugador del Girona.

Dos goles con los que el Roma, que necesitaba con urgencia la victoria tras caer ante el Lille (0-1) y el Viktoria Pilsen (1-2) en las dos jornadas precedentes, pareció dar por concluida la contienda.

Una circunstancia que permitió a los del alemán Danny Rohl, que asumió hace apenas dos semanas la dirección del Rangers, generar varias ocasiones en la segunda mitad, aunque la más clara fue para el Roma, que dispuso en la botas de Zeki Celik de una inmejorable oportunidad para firmar el 0-3 en una acción que el turco envió incomprensiblemente fuera.