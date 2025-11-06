1-1. El Oporto no aprovecha la oportunidad y empata ante un Utrecht con diez

El Oporto presentó un once plagado de jugadores menos habituales, con los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz como titulares y con Samu Aghehowa y el argentino Alan Varela en el banco de suplentes.

La primera parte terminó sin goles y con dominio del conjunto portugués. Sin embargo, al inicio de la segunda mitad, el equipo local sacó provecho de una acción a balón parado y en una jugada de estrategia el español Miguel Rodríguez, exjugador del Celta de Vigo, con el desvío involuntario del defensa Dominik Prpic, batió al meta Diogo Costa para poner el 1-0 (min.48) en el primer tiro a puerta del Utrecht.

El Oporto reaccionó con un robo de Gabri Veiga en una salida de balón neerlandesa y sirvió un balón inmejorable a Deniz Gul, que se encontró con una gran estirada del meta local Vasilis Barkas. El rechace lo recogió Borja Sainz para marcar el empate (1-1, min.66).

Tras el tanto, el portero griego se encaró con Veiga cuando el centrocampista trataba de recoger el balón y acabó expulsado por el árbitro escocés John Beaton.

Consciente de la superioridad numérica, el Oporto se volcó en el campo contrario y dio entrada a Samu Aghehowa para los diez últimos minutos. Sin embargo, fue incapaz de generar ocasiones claras de peligro y obtuvo el empate ante un Utrecht que llegaba tras perder sus tres últimos encuentros en la competición.

El conjunto portugués continúa sin estar entre los ocho primeros del campeonato, fuera de los puestos de acceso directo a los octavos de final de la Liga Europa. Por su parte, el Mainz suma su primer punto, pero continúa hundido en los últimos puestos.