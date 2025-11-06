2-0. España sigue invicta frente a Estados Unidos

Tras su debut hace dos días con un amplio resultado sobre Catar (4-1), el equipo que dirige Hernán Pérez se topó con un rival fuerte físicamente, que había goleado en su debut a Suecia (6-3) y que exigió mucho al once español, en el que solo repitieron dos de los jugadores que se midieron a los cataríes.

Después de unas primeras ocasiones muy claras de Marc Santos y Hugo Chamadoira, España se adelantó a los 26 minutos con un tanto del españolista Darek Barriento, que se hizo con un balón rechazado por el portero contrario al despejar un tiro del céltico Chamadoira, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Estados Unidos estuvo a punto empatar antes del descanso y el meta madridista Izan Ramírez evitó en la reanudación que un tiro de Turdean se convirtiera en el gol, poco antes de que España reforzara su dominio con el tanto de Álvaro Fernández, decisivo para la victoria.

El centrocampista del Atlético se hizo con un balón muerto para superar de nuevo al meta rival (m.68) y sentenciar un partido en el que Izán Ramírez volvió a ser decisivo para mantener la portería a cero con una gran parada a Chidebe dos minutos después. España cerrrá su participación el sábado contra Suecia (10.30).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy