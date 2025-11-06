Cabrera: "El del Villarreal es un partido muy difícil, contra uno de los mejores"

El futbolista uruguayo, en declaraciones al club, ha apuntado que el cuadro amarillo "domina muchas facetas" y es "duro" en ataque. Cabrera, en cualquier caso, ha mostrado confianza en las opciones blanquiazules: "Debemos aprovechar las oportunidades y cerrar nuestra portería. Al final conseguiremos marcar".
Por otra parte, el defensa ha puesto en valor la fortaleza del Espanyol como local, con cuatro victorias, un empate y una derrota. "Nuestros seguidores han sido un empujón hasta el último minuto. No hemos dado ningún partido por perdido".
Finalmente, el jugador ha mandado un mensaje de apoyo al director deportivo blanquiazul, Fran Garagarza, que el martes por la mañana sufrió un infarto: "Esperamos que se recupere pronto y ojalá pueda estar pronto con nosotros. Un motivo más para ganar el fin de semana es el de dedicarle una victoria".