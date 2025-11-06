Eric García sufre una fractura nasal y podría jugar con máscara protectora ante el Celta

Barcelona, 6 nov (EFE).- El defensa del Barcelona Eric García, que tuvo que retirarse lesionado en la recta final del partido de la Liga de Campeones ante el Brujas (3-3), sufre una fractura nasal, pero no está descartado para el encuentro de LaLiga del próximo sábado ante el Celta, según han informado este jueves el club catalán.