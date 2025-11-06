Gallardo renueva con River Plate, a días del superclásico

La comunicación fue hecha el miércoles durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede River Plate por el entrenador Marcelo Gallardo y el nuevo presidente Stefano di Carlo, quien fue elegido por los socios el domingo pasado.

“Desde mi seguridad, mi convicción, mi deseo, mis ganas y la energía que tengo, voy a seguir redoblando la apuesta”, afirmó Gallardo ídolo del club como futbolista y entrenador.

El anuncio pone fin a conjeturas sobre el futuro de Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River Plate. Bajo su conducción, la plantilla ha enlazado cuatro derrotas en su estadio y ganó apenas dos partidos en las últimas ocho salidas.

Además, fue eliminado sin objeciones de las copas Libertadores y Argentina. Gallardo afirmó que busca “revertir la situación”.

Definió el momento como una “crisis futbolística”, al tiempo que aseguró que está feliz por la firma del contrato, que llega en medio de la agitación por el partido contra su más enconado rival, Boca Juniors, en coincidencia con la 15ª ronda del torneo Clausura de la Primera División argentina.

“Nadie está por encima de River. Ninguno”, declaró el dos veces campeón de la Copa Libertadores, competición para la que su conjunto debe sumar más victorias antes del final de año para no quedar fuera de la edición 2026.

Este domingo, River Plate visitará a Boca Juniors en el estadio La Bombonera (16:30), para afrontar uno de los desafíos más esperados y con más morbo de los últimos tiempos. EFE