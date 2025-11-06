Independiente Rivadavia de Alex Arce es campeón de la Copa Argentina

El partido se disputó en el estadio Monumental Presidente Perón de la ciudad de Córdoba y con esta victoria, la ‘Lepra’ mendocina conquistó su primer trofeo desde su histórico ascenso a Primera División en 2024.

​Fundado en 1913, el equipo de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, pasó más de un siglo compitiendo en torneos locales, regionales y del ascenso argentino, forjando una larga historia de esfuerzo.

​En 1999, la ‘Lepra’ ascendió a la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol del país sudamericano, donde disputó tres temporadas y volvió a descender.

​En 2007 consiguió un nuevo ascenso y desde entonces alternó buenas y malas temporadas hasta que en 2023 logró finalmente el ansiado ascenso a la Primera División.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

​Tras una primera temporada correcta en la que finalizó undécimo, Independiente Rivadavia se mantiene este año lejos de los puestos de descenso y, mientras que no ha destacado en el Torneo Clausura, sí logró hacer historia en la Copa Argentina con actuaciones memorables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

​Para alcanzar la histórica final de este miércoles, los dirigidos por Alfredo Berti eliminaron en semifinales a River Plate en una dramática definición por penales. La figura del equipo, Alex Arce, fue determinante en la senda al título. Antes, la ‘Lepra’ debió vencer a Estudiantes de Caseros, Platense (campeón del torneo Apertura 2025 de Primera División), Central Córdoba y Tigre.

​Independiente Rivadavia se suma a la selecta lista de campeones del fútbol argentino.

​Máximos ganadores de títulos de primera división:

​Con 17 títulos: River Plate y Boca Juniors

​Con 6: Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys

​Con 1: San Lorenzo de Almagro, Vélez Sarsfield, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre, Patronato, Central Córdoba e Independiente Rivadavia.

Fuente: EFE