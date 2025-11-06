Iñigo Pérez: una indisposición, una fuerte discusión con Balliu y ausente ante los medios

El técnico del Rayo Vallecano no compareció ante los medios de comunicación, como es habitual tras finalizar cualquier partido, sea de la competición que sea, y en su lugar habló en conferencia de prensa el director deportivo, David Cobeño.

El dirigente rayista, al igual que hizo el presidente, Raúl Martín Presa, justificó la ausencia de Iñigo Pérez por una "indisposición", pero Iñigo Pérez, que celebró con efusividad minutos antes la victoria frente al Lech Poznan, que llegó tras remontar un 0-2 con tres goles en la segunda parte, el último en el tiempo añadido, obra de Álvaro García, se marchó con un gesto serio.

El partido fue de muchas emociones y alguna seguro que no la esperaba. A los 54 minutos efectuó un cuádruple cambio y uno de los elegidos para salir del césped fue Iván Balliu, uno de los jugadores con más peso dentro del vestuario, que no se tomó bien la sustitución. Ante la vista de todos en el estadio, también las cámaras de televisión captaron la discusión entre jugador y entrenador en el banquillo, que tuvieron unas palabras subidas de tono con motivo de ese cambio.

Esa pudo ser la cuestión de fondo de la no comparecencia ante los medios de comunicación de Iñigo Pérez, que salió del estadio con el gesto serio, al poco de terminar el partido y sin hacer comentarios.

La cohesión del grupo es una de las claves del éxito de este Rayo y quizá por eso los jugadores se reunieron de urgencia en el vestuario, ya sin Iñigo Pérez, para hablar de lo sucedido. “Hemos celebrado la victoria, nos hemos reunido y ya está. Cosas del fútbol”, dijo Andrei Ratiu a su paso por la zona mixta.

También restó importancia al asunto el centrocampista Pedro Díaz, que justificó la ausencia del técnico navarro en conferencia de prensa. "Son cosas que pasan en el vestuario. No sale porque es una persona que tiene las emociones a flor de piel, unas veces sale el primero y otras el último”.