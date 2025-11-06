Julio Enciso anota su primer gol con el Racing de Estrasburgo

La “joya” Enciso sorprendió al anotar de cabeza, que no es su principal característica, elevándose en el segundo poste para conectar un centro preciso de Martial Godo, que llegó desde el costado izquierdo. Esta anotación produjo su bautismo de gol desde su llegada al francés, ya que es el primer tanto del oriundo de Caaguazú en su sexta aparición con la camiseta del Estrasburgo.

El tanto del surgido de la cantera de Libertad no solo significa su estreno goleador con el conjunto francés, sino que representa su primer festejo en competiciones europeas. Previo a este logro, el delantero había disputado dos partidos de Europa League con el Brighton sin poder anotar.

⚽️ GOOOOOOL PARAGUAYO EN SUECIA 🇵🇾



Julio Enciso anota su primer gol con la camiseta del Racing de Estrasburgo 🇫🇷



El equipo francés vence 1-0 a Häcken de Suecia en la Conference League 🏆#ABCDeportes #LaEvoluciónDelLíder #730AM

pic.twitter.com/LYFS1gYvQ2 — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 6, 2025

Con esta conquista, el delantero paraguayo también establece un precedente para el fútbol paraguayo. Se convierte en el primer futbolista de su país en conseguir un tanto en la historia de la Conference League. Hasta la fecha, Julio Enciso suma ocho goles en el fútbol del viejo continente. A sus cuatro anotaciones con el Brighton & Hove Albion y tres conquistas previas con el Ipswich Town, se suma ahora este tanto con el Racing de Estrasburgo.