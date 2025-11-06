Paredes y Quintero palpitan el superclásico argentino

Leandro Paredes y Juanfer Quintero protagonizaron una conferencia de prensa conjunta organizada por la Liga Profesional de Primera División, de la que también formó parte el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la antesala del superclásico que tendrá lugar el domingo a las 16:30, en el estadio La Bombonera.

Según Paredes, cuyo equipo está segundo en la tabla anual de Argentina que define la clasificación a competencias internacionales, “no solo es un partido muy importante por ser un clásico, sino por lo que conlleva poder ganar”.

“Nos clasifica a la próxima Libertadores, que es uno de los objetivos que tenemos”, añadió el futbolista de Boca.

El experimentado mediocampista de la selección argentina puso al superclásico “entre los más importantes del mundo, junto a Real Madrid-Barcelona”.

Quintero, talentoso volante colombiano, aseguró que el clásico contra el Xeneize es la oportunidad para “dar un golpe en la mesa ” y comenzar a revertir el presente de River, que ” ahorita no es el mejor”.

El 10 millonario respaldó al entrenador Marcelo Gallardo en medio del mal momento futbolístico de River: “En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Creo que si estamos en River es porque él nos escogió para venir y son momentos que pasa el fútbol. Sería una falta de respeto tener ese tipo de mentalidad”.

En medio de la crisis de resultados que ya ha comenzado a causar grietas entre la afición, y a cuatro días del duelo ante Boca, Gallardo extendió este miércoles su contrato hasta diciembre de 2026, tras obtener el respaldo del nuevo presidente del club, Stefano di Carlo.

Boca llega al choque con River con seis victorias, dos empates y dos derrotas en los últimos diez partidos, primero en la Zona A del torneo Clausura de Primera División y con buenas perspectivas de cara a la etapa final de la competición. River suma siete derrotas, dos triunfos y un empate en sus últimos diez encuentros, ocupa el sexto lugar de la Zona B y deberá sumar todos los puntos posibles para mantenerse en carrera en el Clausura argentino y en puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores. EFE