Pochettino admite que echa de menos la Premier League: "Algún día me gustaría volver"

El argentino vivió tres etapas en la liga inglesa, en el Southampton, en el Tottenham Hotspur, con el que fue subcampeón de la Premier y llegó a una final de la Champions, y en el Chelsea.

"La Premier League es la mejor liga del mundo. Por supuesto que lo echo de menos. Estoy muy feliz en Estados Unidos, pero también pienso en volver algún día. Es la liga más competitiva del mundo", dijo Pochettino a la cadena británica BBC.

Tras su etapa en Inglaterra, Pochettino firmó en septiembre de 2024 como seleccionador de Estados Unidos de cara al Mundial que albergarán el año que viene junto a México y Canadá.

En este tiempo, Estados Unidos ha ganado once de los veinte partidos que ha disputado, con derrotas sorprendentes ante Panamá, Canadá, Turquía, Suiza, Corea del Sur y México en dos ocasiones.

"La intensidad en una selección es completamente diferente, porque llegas unos días antes, preparas el partido y juegas, preparas otro partido, juegas y te vas. Después de noviembre, van a pasar tres meses hasta marzo para jugar otro partido. Cuando estás en una selección, lo que quieres es poder entrenar a tus jugadores. Es un poco una sensación de vacío porque después del segundo partido no puedes comunicarte más con tus jugadores y no puedes seguir mejorando cosas".