Alderete, baja confirmada en Sunderland para el duelo ante Arsenal

El defensa paraguayo quedó al margen de las canchas durante los últimos dos compromisos de su equipo, debido a protocolos médicos específicos. El zaguero oriundo de Ciudad del Este sigue un estricto proceso de conmoción cerebral, y el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar su integridad física este fin de semana. Le Bris fue claro al explicar la situación de su jugador.

“Tuvo que retirarse por presentar síntomas”, dijo Le Bris. “No es grave, pero el protocolo es estricto. No estará disponible este fin de semana. Esperemos que pueda viajar con su selección y sumar minutos valiosos”, manifestó el entrenador francés.

El zaguero guaraní se perdió recientemente el resonante triunfo (2-1) de su equipo sobre el Chelsea, logrado en el Stamford Bridge. Tampoco pudo participar en el posterior empate en casa frente al Everton, mostrando el cuidado que se tiene con su recuperación total. A pesar de la baja, la esperanza de sumar minutos existe con la convocatoria a su selección nacional.

El defensor paraguayo fue citado por el director técnico Gustavo Alfaro para integrar la delegación de la ‘Albirroja’. Se espera que pueda participar en el par de amistosos internacionales programados, en el que Paraguay se medirá primero a Estados Unidos el 15 de noviembre y, posteriormente, enfrentará a México el 18 de noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy