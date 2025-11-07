Bellingham, convocado con Inglaterra

El jugador del Real Madrid se había perdido las dos últimas convocatorias de Thomas Tuchel, una en septiembre, cuando aún se estaba recuperando de la cirugía en el hombro, y otra el mes pasado por decisión del alemán.

Ahora, el centrocampista estará disponible para los partidos contra Serbia, el próximo 13 de noviembre, y frente a Albania, tres días después.

El que ha vuelto a quedarse fuera es Alexander-Arnold, pese a que ya está disponible tras superar unos problemas físicos que le habían apartado de los últimos partidos del Real Madrid.

El lateral no juega con Inglaterra desde junio y se ha perdido las tres últimas convocatorias. Desde la llegada de Tuchel al banquillo de los 'Three Lions' solo ha jugado 26 minutos en total.

En la lista destaca la novedad de Phil Foden, que ha vuelto a ser importante para el Manchester City, y la inclusión por primera vez de Alex Scott, centrocampista del Bournemouth de Andoni Iraola.

Mientras que Marcus Rashford, que está deslumbrando en el Barcelona, mantiene su puesto, Conor Gallagher, del Atlético de Madrid, aún no convence a Tuchel.

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) y Nick Pope (Newcastle United)

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur) y John Stones (Manchester City)

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth) y Adam Wharton (Crystal Palace)

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Múnich), Marcus Rashford (Barcelona) y Bukayo Saka (Arsenal).