Guido Pizarro afirma que Javier Aguirre merece nominación a 'The Best' de la FIFA

"Es merecida su nominación por la gran experiencia que tiene y lo que ha mostrado con los equipos que ha estado, incluido su trabajo con la selección mexicana", afirmó el técnico, quien actuó con el Sevilla en su época de jugador.

Pizarro señaló que esta nominación reforzó su pensamiento de que Aguirre, exentrenador de equipos como Atlético de Madrid, Osasuna, Mallorca, y exseleccionador de Japón y Egipto, es, a pesar de las críticas, el idóneo para dirigir a México en la Copa del Mundo del 2026.

"No hay mejor persona para la selección mexicana que Javier Aguirre. Se ha ganado el respeto para eso; conoce perfectamente toda la cultura de los jugadores para llevar a buen puerto al equipo. Por eso digo que se merece esa nominación. Yo lo admiro y le deseo lo mejor", puntualizó Pizarro.

Guido Pizarro habló en la previa de la última jornada del Apertura en la que su equipo aún tiene posibilidades de terminar como líder, aunque para ello requiere vencer esta sábado a San Luis y esperar que Cruz Azul no gane y que el juego Toluca-América termine en empate.

"Aspiramos a lo máximo, así lo demanda este equipo. Entrenamos para eso. Intentaremos sacar los tres puntos ante el San Luis para luego esperar si podemos terminar más arriba en la clasificación, aunque dependemos de otros resultados", comentó.

El estratega reconoció que, a pesar de ya estar clasificados a la fase final, no deben distraer su pensamiento más allá del partido ante San Luis.

"No podemos pensar en la liguilla antes de este juego, no hay que distraernos, porque eso no nos permitirá enfrentar con claridad este último compromiso. Debemos poner el foco en mejorar, corregir varias cosas, hoy tenemos mucha disposición para encontrar nuestra mejor versión de cara a la fase final", concluyó.