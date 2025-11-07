Güler: "Es muy importante para mí que el entrenador me dé confianza"

"Tengo confianza. Tuvimos un buen comienzo de temporada con todos mis compañeros. Es muy importante para mí que el entrenador me dé confianza", reconoció tras recoger el galardón que le reconoce 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' del mes de octubre.
Güler disputó los cuatro partidos del Real Madrid en octubre y fue importante en los triunfos ante el Villarreal, Getafe y Barcelona en LaLiga EA Sports, y Juventus en la Liga de Campeones. "Espero que consigamos todos los trofeos al final de la temporada", marcó como gran objetivo del curso.
De momento, Güler enfocó al próximo partido tras sufrir la segunda derrota del curso, ante el Liverpool en 'Champions', la visita liguera al Rayo Vallecano.
"Nos espera un partido difícil, pero debemos estar preparados para cualquier escenario. Queremos ganar y llegar al parón internacional con tres puntos más", aseguró.
