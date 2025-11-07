Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2025 - 14:45

Mbappé responde a un rapero que le había criticado en una canción por su labor en el Caen

París, 7 nov (EFE).- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y propietario junto a su familia del club francés S. M. Caen, respondió al rapero francés Orelsan, quien en una canción criticó veladamente al capitán de Les Bleus por su gestión en el Caen, que recientemente bajó a la Tercera francesa y sigue inmerso en una aguda crisis.

Por EFE

"Eres bienvenido para 'salvar' la ciudad que tanto amas. Este tipo nos había pedido entrar (en el capital del Caen) con un 1 % sin pagar porque no tenía un euro. Lo que le interesaba era tener la buena imagen del típico chaval criado en Normandía", dijo en 'X' Mbappé, a quien siguen 15 millones de internautas.

En uno de los extractos del nuevo álbum de Orelsan,'La fuite en avant', el rapero, de 43 años y natural de la región de Normadía (donde se encuentra Caen), canta: "Vas a hundir tu ciudad como han hecho los Mbappé".

El delantero del Real Madrid adquirió el 80 % del Stade Malherbe de Caen en 2024 a través de su fondo de inversión Coalition Capital, a cambio de unos 15 millones de euros.

Desde entonces, el club, que estaba en la segunda francesa, cayó a la tercera, poniendo fin a una racha de cuatro décadas en campeonatos profesionales (entre primera y segunda). En la tercera, su racha de malos resultados se ha prolongado y 16 empleados del club han sido despedidos.

